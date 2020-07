Io e te, la puntata di oggi, 28 luglio 2020. Anticipazioni e ospiti di Pierluigi Diaco (Di martedì 28 luglio 2020) Riparte la trasmissione Io e te, con la conduzione di Pierluigi Diaco per la prima puntata della settimana. Dalle 14 su Rai Uno altri ospiti e interviste interessanti da seguire. Io e te: orario in tv e streaming, Anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori Nell’ultima puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha intervistato una delle coppie più amate della tv, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. Nel raccontare tanti aspetti della loro vita e carriera, vari momenti di commozione ci sono stati in studio, soprattutto quando Enzo Paolo ha ricordato un passaggio particolarmente doloroso. “Sono morte due sorelline, una a 18 mesi e una a 11 anni, ma io non ero ancora nato” ha svelato il coreografo. “I miei genitori ... Leggi su italiasera

RaiUno : Una nuova puntata di #IoeTe inizia ora su #Rai1, oggi ospite in studio #ManuelBortuzzo ?? #21luglio - DjChiamaItalia : Tanti auguri alle Directioners che oggi festeggiano i 10 anni dei @onedirection! La puntata di stasera di Say Wad s… - pontanifra : RT @MuseoArcheoCa: #racconti dal Museo ?? Oggi vi parliamo dei reperti di età romana imperiale, vetri e tanta ceramica ?? Un tour raccontato… - Serenalovecd : Ma torniamo a noi ?? Tra poco un'altra puntata di #DayDreamer ???? Oggi inizierà una 'guerra' ?? #DemetÖzdemir… - maatiside : RT @MuseoArcheoCa: #racconti dal Museo ?? Oggi vi parliamo dei reperti di età romana imperiale, vetri e tanta ceramica ?? Un tour raccontato… -

Ultime Notizie dalla rete : puntata oggi Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2020 ComingSoon.it Auguri a Gildo Farinelli, il re della musica a Valenza: 70 anni sempre sulla cresta dell’onda

VALENZA – Basta il nome, Gildo, perché c’è solo una persona come lui, granitico monumento musicale della provincia. Occhi celesti, cuffie sempre a portata di mano, la musica nel cuore. Gildo Farinelli ...

Instagram, l'app per iPhone accede alla fotocamera anche quando non serve

Alcuni utenti che hanno già installato iOS 14, disponibile in beta pubblica, sui propri iPhone si sono accorti di una notifica inattesa comparire durante l'uso di Instagram. Questa compare quando vien ...

VALENZA – Basta il nome, Gildo, perché c’è solo una persona come lui, granitico monumento musicale della provincia. Occhi celesti, cuffie sempre a portata di mano, la musica nel cuore. Gildo Farinelli ...Alcuni utenti che hanno già installato iOS 14, disponibile in beta pubblica, sui propri iPhone si sono accorti di una notifica inattesa comparire durante l'uso di Instagram. Questa compare quando vien ...