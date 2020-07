Inter, rimborsi in automatico per i biglietti. Per gli abbonamenti bisogna aspettare il termine della stagione (Di martedì 28 luglio 2020) L’Inter ha definito la modalità di rimborso dei biglietti e degli abbonamenti A poche partite dal termine della stagione, l’Inter ha comunicato ai suoi tifosi le modalità di rimborso dei biglietti e degli abbonamenti per le partite che si sono giocate a porte chiuse a causa del diffondersi dell’epidemia di Coronavirus. Per le gare di Campionato Serie A 19/20 disputate a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria: Inter-Sampdoria, Inter-Sassuolo e Inter-Brescia. Di seguito, le specifiche sulle modalità di rimborso. Con riferimento agli abbonamenti, FC Internazionale ... Leggi su intermagazine

