Il finto Comune di Bugliano toglie la cittadinanza onoraria a Bocelli, e la Nuova Padania ci crede e si indigna (Di martedì 28 luglio 2020)

Sono rimasti in pochi a non sapere che la pagina Twitter 'Comune di Bugliano' è un account satirico di un immaginario comune italiano. Stamattina, a Bugliano si è deciso di togliere la cittadinanza on ...Continuano le polemiche intorno ad Andrea Bocelli, il noto tenore che si è ritrovato all’interno di una vera e propria bufera mediatica. Il motivo? Le sue recenti dichiarazioni che riguardano il Coron ...