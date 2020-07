Gattuso: “Ci manca l’anima. Osimhen? Quando arriva vi spiego tutto” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gennaro Gattuso nel corso del commento nel post-gara ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche in vista del prossimo arrivo di Osimhen al Napoli: “Ne parliamo Quando arriva, ora è troppo facile, Quando ci sarà la presentazione vi spiegherò tutto. Stipendio dimezzato per Osimhen? Lascia stare, andiamo avanti”. Foto: profilo twitter Napoli L'articolo Gattuso: “Ci manca l’anima. Osimhen? Quando arriva vi spiego tutto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

