Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 28 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) I numeri coronavirus 28 luglio danno un’indicazione piuttosto tranquillizzante rispetto ai dati degli ultimi giorni della scorsa settimana. Infatti, oggi si sono registrati 181 casi (il totale è di 246.488 persone coinvolte dal contagio) e ci sono stati 11 morti, per un totale di 35.123. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 27 luglio Numeri coronavirus 28 luglio, cosa c’è di positivo Rispetto alla scorsa settimana, il numero di nuovi contagi per coronavirus si ... Leggi su giornalettismo

