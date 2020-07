Cattolica, siglato accordo con i sindacati: conferma posti di lavoro e sedi (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – conferma dei livelli occupazionali, garanzia delle attuali sedi di lavoro e nessuna modifica della divisione organizzativa sui tre poli di Verona, Milano e Roma. Questi i contenuti dell’accordo firmato tra Cattolica Assicurazioni e le organizzazioni sindacali aziendali. Oltre alla tutela dei posti di lavoro e delle sedi, l’intesa – spiega Cattolica in una nota – prevede “iniziative volte alla valorizzazione delle professionalità esistenti in un’ottica di ulteriore sviluppo attraverso la formazione”. “L’accordo – sottolinea la compagnia veronese – è stato firmato tra le parti in un clima di ottime relazioni sindacali e ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Cattolica siglato Cattolica, siglato accordo con i sindacati: conferma posti di lavoro e sedi Teleborsa Cremona, parte il sistema integrato sull'Agri-food

Cremona, 28 luglio 2020 - Parte il sistema integrato di ricerca in ambito agri-food. Questa mattina in Comune a Cremona la presentazione della Convenzione già approvata qualche giorno fa dal Consiglio ...

Cattolica, siglato accordo con i sindacati: conferma posti di lavoro e sedi

(Teleborsa) - Conferma dei livelli occupazionali, garanzia delle attuali sedi di lavoro e nessuna modifica della divisione organizzativa sui tre poli di Verona, Milano e Roma. Questi i contenuti dell' ...

Cremona, 28 luglio 2020 - Parte il sistema integrato di ricerca in ambito agri-food. Questa mattina in Comune a Cremona la presentazione della Convenzione già approvata qualche giorno fa dal Consiglio ...(Teleborsa) - Conferma dei livelli occupazionali, garanzia delle attuali sedi di lavoro e nessuna modifica della divisione organizzativa sui tre poli di Verona, Milano e Roma. Questi i contenuti dell' ...