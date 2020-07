Windows 10, Microsoft punta sul cloud (Di lunedì 27 luglio 2020) Il lancio previsto per la primavera 2021: si tratterà di un vero e proprio "Desktop as a Service" e forse coinciderà con la diffusione della versione 10X, integrato con Microsoft 365. E il pc aziendale si trasformerà in un 'thin client' low cost Leggi su repubblica

WikimediaItalia : La Provincia di Bolzano ha deciso di imporre #Microsoft Windows alle scuole che usano il #SoftwareLibero GNU/Linux… - cianuro85 : RT @WikimediaItalia: La Provincia di Bolzano ha deciso di imporre #Microsoft Windows alle scuole che usano il #SoftwareLibero GNU/Linux con… - atrent42 : RT @WikimediaItalia: La Provincia di Bolzano ha deciso di imporre #Microsoft Windows alle scuole che usano il #SoftwareLibero GNU/Linux con… - MinaAlessio : RT @WikimediaItalia: La Provincia di Bolzano ha deciso di imporre #Microsoft Windows alle scuole che usano il #SoftwareLibero GNU/Linux con… - repubblica : Windows 10, Microsoft punta sul cloud [di CLAUDIO GERINO] [aggiornamento delle 14:11] -