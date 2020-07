Via Apriliana dissestata, la denuncia del Comitato borghi Rurali (Di lunedì 27 luglio 2020) Ormai è diventata un’importante arteria, visto che collega la Stazione ferroviaria di Campoleone a via Laurentina passando da via Pontina, ma via Apriliana resta una “strada di campagna” sotto il profilo della manutenzione: buche, tratti dissestati, vegetazione che rende difficile la visuale. Per questo il Comitato borghi Rurali si è rivolto all’amministrazione comunale di Aprilia chiedendo – ancora una volta – un intervento decisivo per la salvaguardia degli automobilisti che la transitano. “Sono trascorsi 3 anni da quando il Comitato borghi Rurali ha denunciato lo stato di degrado e di assoluto disservizio persistente in via Apriliana. Infatti questa Amministrazione Comunale, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

