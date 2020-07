Stefano De Martino: papà single con Santiago (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuovo avvistamento in mare per Stefano De Martino. E sempre in ottima compagnia. Ma stavolta è davvero una compagnia speciale: il figlio Santiago… Stefano De Martino non vorrebbe essere in alcun altro posto e soprattutto con qualcun altro. L’ex marito di Belen Rodriguez, infatti, si sta godendo una splendida vacanza in barca insieme al suo angioletto, il figlio Santiago, che ha avuto con la ex moglie Belen Rodriguez. Articolo completo: Stefano De Martino: papà single con Santiago dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

QuotidianPost : Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino: uniti dalla stessa Luna? La foto sospetta - Clachica2La : RT @BlitzTVit: Belen Rodriguez, nuova frecciatina all'ex Stefano de Martino? La showgirl posta su Instagram una frase sulla lealtà Guarda… - BlitzTVit : Belen Rodriguez, nuova frecciatina all'ex Stefano de Martino? La showgirl posta su Instagram una frase sulla lealtà… - leggoit : @brodriguezfans e la frecciatina a stefano de martino su Instagram: «Lealtà...» - italiaserait : A Sud di Made in Sud, oggi 27 Luglio 2020 su Rai2: cos’è, artisti e ospiti di Stefano De Martino e Fatima Trotta -