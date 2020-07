Oms: casi raddoppiati in 6 settimane Altra ondata di contagi in Cina (Di lunedì 27 luglio 2020) le notizie in dal mondo oggi 27 luglio . La Cina ha registrato domenica 61 nuovi casi di Covid-19, di cui 57 di trasmissione domestica e 4 importati: è il peggior dato dalle 75 infezione segnalate il ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Oms casi Coronavirus, la diretta. L'Oms: «Casi raddoppiati in 6 settimane». Nuova ondata di contagi in Cina Il Messaggero Coronavirus, nel mondo superata la soglia dei 16 milioni di contagi

(Teleborsa) - Un milione di nuovi casi a settimana nelle ultime cinque consecutive, picchi superiori ai 280mila negli ultimi due giorni. Sono i dati allarmanti presentati dall'OMS che in un comunicato ...

Vaccino anti-Coronavirus, l'annuncio: "In commercio all’inizio del 2021"

Vaccino anti-Coronavirus, Di Lorenzo (Irbm) annuncia: "In commercio all'inizio del 2021" Il vaccino anti-Coronavirus sarà messo in commercio all'inizio del 2021. Parola di Piero Di Lorenzo, presidente ...

