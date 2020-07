"Non è che se parlo del governo mi devi fermare". Parenzo attacca Fontana e la Chirico lo stende: una sola frase e per il conduttore è subito figuraccia (Di lunedì 27 luglio 2020) Annalisa Chirico in difesa di Attilio Fontana. In studio a In Onda, proprio a fianco di Luca Telese e David Parenzo, la firma del Foglio che non manca di dire la sua nonostante le continue interruzioni dei conduttori. "Attenzione ai processi preventivi - esordisce -. Siamo in un Paese libero ed è giusto così". La Chirico non fa in tempo a finire che Parenzo si intromette: "Cosa che non succede in Ungheria". Un chiaro riferimento al populista Viktor Orbán e, di conseguenza a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nulla di nuovo verrebbe da dire quando si tratta di Parenzo e così la Chirico prosegue: "Occhio però alla pressione mediatica non aiuta l'attività ... Leggi su liberoquotidiano

Fedez : Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia… - Miralem_Pjanic : C'è chi scrive la storia e chi la legge. C'è chi scrive la storia e chi la rilegge. C'è chi scrive la storia e chi… - delpieroale : Come diceva il presidente Boniperti “Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta”. Sono 9 di filaaaa. ????????????… - anna29723176 : #quartarepubblica Salvini mi dispiace, ma devo cambiare, questo vergognoso tizio non lo sopporto, tipica arroganza… - cirano148 : Fermatelo è impazzito ma perché non li prende in Francia. -