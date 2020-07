Il mostro della cripta: riparte il set della horror comedy (Di lunedì 27 luglio 2020) Il mostro della cripta: riparte set della horror comedy scritta da Manetti. Le riprese sono state interrotte dalla pandemia A tre anni da ‘The End? L’inferno fuori’, Daniele Misischia è ritornato oggi sul set di ‘Il mostro della cripta’, interrotto dall’emergenza sanitaria. Girato tra Bologna e Bobbio, le riprese dureranno complessivamente sei settimane. La horror comedy – scritta dai… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il mostro della cripta: riparte il set della horror comedy Corriere Nazionale

