Icardi: “Neymar è lontano dalle storie dei media. Mbappè estremamente maturo” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Le persone può essere che vedano le cose in un’altra maniera dall’esterno, ma la realtà è completamente diversa. Sappiamo bene che tipo di giocatore è Neymar. Quando voi conoscerete veramente l’uomo, potrete solo andare d’accordo con lui, perché è lontano dalle storie riportate dai media. Non esita ad assicurarsi che gli altri stiano bene. I grandi giocatori sono i primi a dare l’esempio. Mbappè è ancora giovane, ma ha già ottenuto grandi risultati, estremamente maturo per la sua età. Il suo comportamento contribuisce anche alla buona atmosfera che c’è all’interno del gruppo“. Queste sono le recenti dichiarazioni rilasciate da Mauro Icardi, attaccante ... Leggi su sportface

