Focus ascolti: i programmi più visti del 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Vediamo insieme quali sono stati i programmi più visti di questi primi 7 mesi del 2020 e al primo posto troviamo Sanremo start con una media di oltre 12 milioni di telespettatori ed il 43% di share e con il Festival di Sanremo, media totale, con 9.856.000 telespettatori ed il 55,27% di share. La fiction più vista è stata Il commissario Montalbano con 9.433.000 telespettatori ed il 36,02% di share, seguita da DOC nelle tue mani con 8.060.000 telespettatori ed il 29,34% di share.Il lockdown e le comunicazioni del premier Giuseppe Conte hanno portato il Tg1 in edizione straordinaria a 7 milioni di telespettatori ed il 26% di share, mentre è L'amica geniale ad agguantare il terzo posto fra le fiction con una media di 6.657.000 telespettatori ed il 27,81% di share. Abbiamo poi il calcio con le dirette serali ... Leggi su blogo

bellicapelli15 : Focus ascolti: i programmi più visti del 2020 - famigliasimpson : @enrick81 @Tvottiano @tw_fyvry @napoliforever89 @ematr_86 @OltreTv @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega… - SerieTvserie : Focus ascolti: i programmi più visti del 2020 - tvblogit : Focus ascolti: i programmi più visti del 2020 - Mattiabuonocore : Ascolti settimanali: Tv8 (2.4%) si avvicina a La7 (2.6%). Bene Nove (2%) e Real Time (1.8%). Focus arriva allo 0.9% -

Ultime Notizie dalla rete : Focus ascolti

TVBlog.it

Enrico Fedele, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, in passato dirigente del Parma, ha parlato a Il Bello del Calcio. L'ex dirigente del Parma, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ...Roma, 27 luglio 2020 - A fare in qualche modo da contraltare al quotidiano bollettino sui casi di Coronavirus in Italia, si fa un gran parlare del convegno 'negazionista' tenuto in Senato - e organiz ...