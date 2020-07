Dialogo tra Montalbano e Catarella su De Luca (Di lunedì 27 luglio 2020) “Dutturi, dutturi, arrivai la circulari del signuri e Questuri”. “Che dicia Catarè?”: Catarelli: “Dicia che havimma fari la multe per chilla che al chiosa non si mittivano la maschirina”. Muntilbano: “Insumma è commo a primme”. C: “Sissi, ma ura chi non se la mitte pave millia eura”. M: “Mintula, è caa e pejora di primme”. C: “Dicia lo sceriffa che si stavia a cuntrarse”. M: “E quanna si cuntrae finiscia a schifio”. C: “Sissi, dicia che è prunta il lancieflamma”. M: “E iddu la flamma la faci partiri”. C: “E’ poco flemmatica”, M: “Va bine allura facimma la squadre e pricipiama dai Barre”. C: “No, havi dicta lo Sciriffa che havimmo da accuminciari dai Balniara”. M: “Ma pirchia ... Leggi su ilnapolista

