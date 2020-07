Di Maio si accorge che i migranti non rispettano le regole. La soluzione? Un post su Facebook… (Di lunedì 27 luglio 2020) Luigi Di Maio s’è svegliato: ha capito che i migranti positivi che scappano in barba ai controlli sono un pericolo per la salute pubblica. Ci è voluto un mese ma alla fine ci è arrivato anche lui. E così, visto che è ministro degli Esteri, uno pensa che abbia elaborato qualche contromisura o che abbia chiesto al governo di cui fa parte di fermare gli sbarchi, come chiedono le opposizioni a gran voce. Ma no. Di Maio ha scritto un post. Un post su Facebook. “Quanto accaduto a Caltanissetta – dice Di Maio – non è una sciocchezza, anzi. In queste ore peraltro si aggiunge un’altra notizia di una fuga in massa di migranti anche dalla tensostruttura della Protezione civile allestita a Porto Empedocle. Non ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Di Maio si accorge che i migranti non rispettano le regole. La soluzione? Un post su Facebook…… - mariamacina : Grillo s’accorge che Di Maio vuol fare le scarpe a Conte e blinda la Liguria - Il Foglio -

Ultime Notizie dalla rete : Maio accorge Di Maio si accorge che i migranti non rispettano le regole. La soluzione? Un post su... Secolo d'Italia Il Covid non è finito, e saranno dolori. Il promemoria di Giannuli al governo

Guidare il Movimento 5 Stelle non è nelle intenzioni di Conte, ma punta a fare il candidato premier Pd-M5S alle prossime elezioni. Il Recovery Fund? Non basta, ce ne accorgeremo in autunno. Il dibatti ...

Peschereccio italiano sequestrato in Croazia

Un peschereccio italiano, sorpreso a circa 55 miglia a nord di Vieste, è stato sequestrato questa mattina da alcune motovedette croate. L'imbarcazione "Furore", con a bordo quattro uomini di nazionali ...

Guidare il Movimento 5 Stelle non è nelle intenzioni di Conte, ma punta a fare il candidato premier Pd-M5S alle prossime elezioni. Il Recovery Fund? Non basta, ce ne accorgeremo in autunno. Il dibatti ...Un peschereccio italiano, sorpreso a circa 55 miglia a nord di Vieste, è stato sequestrato questa mattina da alcune motovedette croate. L'imbarcazione "Furore", con a bordo quattro uomini di nazionali ...