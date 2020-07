Caserma degli orrori, trans minacciata e costretta a partecipare ai festini (Di lunedì 27 luglio 2020) Si aggiungono i “festini orgiastici” agli atti illeciti che venivano messi in pratica dai carabinieri della Caserma degli orrori di Piacenza. A questi festini partecipavano i carabinieri coinvolti e spesso venivano “usate” ragazze o trans, e si ipotizza che questo avvenisse anche sotto ricatto o costrizione. A rendere possibile questo scenario è stata la testimonianza di una ragazza trans di Piacenza, che ha voluto essere ascoltata come parte lesa. La testimonianza: “In un modo o nell’altro ti frego” Lei si fa chiamare Francesca ed ha deciso di contattare le autorità dopo la diffusione della notizia delle indagini. Secondo la donna, trans, per più di un anno ci sarebbero state ... Leggi su thesocialpost

