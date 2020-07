Cambareri: “Ho scelto di non candidarmi, ora sono deluso dalla politica” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCervinara (Av) – Parla Christian Cambareri, imprenditore nel settore della pipeline e delle costruzioni le cui società operano in tutta Italia, consigliere comunale a Cervinara ed esponente di Forza Italia: “In questi giorni ho parlato con molti, ma alla fine ho deciso di rimanere fuori dalla mischia. Ringrazio coloro che mi hanno dimostrato vicinanza, al di là di quale fosse stata la mia decisione finale. A maggior ragione in tempi di Covid-19 sono decisamente convinto che rimandare elezioni comunali e regionali sarebbe stato più che opportuno. Indipendentemente dall’andamento dei contagi sui vari territori nazionali. E come si struttura una campagna elettorale, con accostata la preoccupazione di toccare il record di una affluenza ridicola? Questa ... Leggi su anteprima24

