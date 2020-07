Briatore dice che il governo non sa cosa sia la vita reale (Di lunedì 27 luglio 2020) Flavio Briatore ha aperto il collegamento con Stasera Italia, il programma di approfondimento politico di Rete4. Ormai, le sue frasi di contrarietà rispetto all’operato del governo italiano, soprattutto in questo periodo di coronavirus, non sono più una novità. Tuttavia, l’imprenditore trova sempre il modo per far parlare di sé. La frase più controversa della giornata di ieri – che non a caso è stata ripresa in un video sui social network da Matteo Salvini – è stata quella sul governo che «non ha idea di cosa sia la vita reale». Qualche ora dopo il collegamento, sull’account Instagram, Briatore postava una fotografia da Porto Cervo, dal suo Billionaire. ... Leggi su giornalettismo

