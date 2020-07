Atletica: Crippa tornerà in pista a Cles per i 1500 metri, martedì 28 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Yeman Crippa ripartirà da Cles, martedì 28 luglio. L’atleta italiano ritornerà in pista nei 1500 metri, in Trentino, tentando di tramutare nel migliore dei modi le quattro settimane di raduno a Livigno. Oltre il già citato Crippa, al via vi saranno Mohad Abdijadar, David Nikolli e Yohanes Chiappinelli, i quali proveranno ad offrire il meglio di loro stessi per ottenere un buon risultato dopo lo stop derivato dall’emergenza Coronavirus. Si partirà dalle ore 20.00, l’evento promette grandi emozioni. Leggi su sportface

CNiccolai : RT @atleticaitalia: #atletica esordio stagionale su pista dell’azzurro Yeman Crippa, martedì #28luglio nei 1500 di Cles dopo il raduno di L… - atleticaitalia : #atletica esordio stagionale su pista dell’azzurro Yeman Crippa, martedì #28luglio nei 1500 di Cles dopo il raduno… - IAMDOPINGFREE : RT @atleticaitalia: #atletica Martedì a #Cles il debutto di Yeman Crippa nei 1500, poi #Rovereto il 5 agosto ???? ?? A #Montecarlo il 14 agos… - fra_puppinho : RT @atleticaitalia: #atletica Martedì a #Cles il debutto di Yeman Crippa nei 1500, poi #Rovereto il 5 agosto ???? ?? A #Montecarlo il 14 agos… - OA_Sport : Atletica, Yeman Crippa insegue il record italiano dei 5000 metri: caccia al primato di Totò Antibo -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Crippa Atletica: Crippa tornerà in pista a Cles per i 1500 metri, martedì 28 luglio Sportface.it Atletica Lecco: record provinciale per la 4x100m Juniores femminile

MILANO – Al campo sportivo XXV Aprile di Milano con l’Atl Bracco in regia, sabato pomeriggio le gare solamente femminili valide per il “Trofeo Bracco”, gare a cui hanno partecipato anche le nostre atl ...

Cles: martedì super 1500 maschile e gran 800 femminile al Dallavo – tutti gli iscritti

CLES – L’Atletica Valli Di Non e Sole organizza il Meeting Dallavo il prossimo martedì che si concentrerà soprattutto su enorme 1500 maschile e un 800 femminile. 1500 dicevamo, che vedrà al via un lin ...

MILANO – Al campo sportivo XXV Aprile di Milano con l’Atl Bracco in regia, sabato pomeriggio le gare solamente femminili valide per il “Trofeo Bracco”, gare a cui hanno partecipato anche le nostre atl ...CLES – L’Atletica Valli Di Non e Sole organizza il Meeting Dallavo il prossimo martedì che si concentrerà soprattutto su enorme 1500 maschile e un 800 femminile. 1500 dicevamo, che vedrà al via un lin ...