Ad agosto lavori su diverse linee Tpl e Metropolitane (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – agosto di lavori per le infrastrutture del trasporto pubblico su ferro della Capitale. Per fare spazio ai cantieri che riguarderanno la rete tram e la metropolitana i servizi saranno riprogrammati e sostituiti da bus. I lavori si svolgeranno nel mese di agosto allo scopo di ridurre al minimo i disagi e, attraverso il rinnovo delle infrastrutture, hanno l’obiettivo di garantire l’affidabilita’ del sistema. RETE METROPOLITANA LINEA B. Dall’8 agosto al 23 agosto, per lavori di rinnovo dell’infrastruttura nella stazione di Eur Fermi, la linea B della metropolitana sara’ interrotta tra le stazioni di Eur Magliana e Laurentina. I bus saranno sostituiti dalla linea bus MB4. Il servizio tra le stazioni di Eur Magliana e ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : agosto lavori Ad agosto lavori su diverse linee Tpl e Metropolitane RomaDailyNews Orgoglio Amaranto: “unico obiettivo auspicabile è l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C”

Questa mattina i rappresentanti del direttivo di Orgoglio Amaranto, nelle persone del presidente Stefano Farsetti, del vice Francesco Sebastiano Chiericoni e del consigliere Roberto Cuccinielllo hanno ...

Ferrante: “Ledesma garantisce tanta qualità. Lavoriamo per due punte di peso”

Il Fc si è regalato un colpo a sorpresa e il direttore dell’area tecnica Marco Ferrante non nasconde la soddisfazione: “Pablo Ledesma lo seguivamo da settimane, per quantità e qualità è un calciatore ...

