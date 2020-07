Vogliono condannare la Lombardia (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo mesi di attacchi mediatici, accuse, illazioni, insulti e anche minacce, è arrivata anche un’indagine nei confronti del governatore della Lombardia Attilio Fontana. Il fascicolo aperto dalla procura di Milano si riferisce a un bonifico poi bloccato di 250 mila euro da parte di Fontana alla Dama spa, società del cognato, con la causale che si riferiva alla ormai nota fornitura di camici venduti con affidamento diretto alla Regione nei giorni di massima emergenza. Un’operazione a detta del governatore avvenuta al suo oscuro che, come spiega il suo legale: "Quando è venuto a sapere della fornitura, per evitare equivoci gli ha detto di trasformarla in donazione e lo scrupolo di aver danneggiato suo cognato lo ha indotto in coscienza a fare un gesto risarcitorio". Fontana è indagato per frode in pubblica fornitura ma ... Leggi su nicolaporro

cristinascat10 : @Cinzy08_ @_jenny_84_ Ma infatti possono travisare quanto vogliono!Ma anch’io la penso così,Le solite!sono le prime… - EmilianoAlchidi : @Controc43312427 @Marco_blc168 @butacit vogliono fare una legge per condannare il diritto di parola e di opinione r… - naso___ : RT @marcoavvo: @lastefaniuccia @stopuomini Semplicemente non vogliono condannare le molestie, non vogliono dare supporto alle persone moles… - WunderlichSonia : @mario_temperato @matteosalvinimi E CHE VUOI CHE FACCIA !NON LO ASCOLTANO . COSA DOVREBBEFARE SECONDO TE BUTTARE BO… - marcoavvo : @lastefaniuccia @stopuomini Semplicemente non vogliono condannare le molestie, non vogliono dare supporto alle pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Vogliono condannare Vogliono condannare la Lombardia Nicola Porro Carlo Nordio, dubbio sulla sentenza che condannò Silvio Berlusconi: "Quella volta che il maresciallo origliò tutto"

È stato detto e ripetuto che bisognava processarlo il 31 luglio 2013 perché i reati a suo carico si sarebbero prescritti il primo agosto di quell'anno, e invece questo non era vero. Una balla. Com' è ...

La procura di Roma apre un'inchiesta. Esposito e colleghi saranno chiamati a chiarire i misteri di quel verdetto

Sul giallo delle registrazioni prima e dopo la sentenza Mediaset che vide Silvio Berlusconi condannato, il primo agosto di sette anni fa, ora apre un fascicolo anche la procura di Roma. A piazzale Clo ...

È stato detto e ripetuto che bisognava processarlo il 31 luglio 2013 perché i reati a suo carico si sarebbero prescritti il primo agosto di quell'anno, e invece questo non era vero. Una balla. Com' è ...Sul giallo delle registrazioni prima e dopo la sentenza Mediaset che vide Silvio Berlusconi condannato, il primo agosto di sette anni fa, ora apre un fascicolo anche la procura di Roma. A piazzale Clo ...