Serie A, ufficiale: la Juventus è campione d’Italia per il nono anno di fila (Di domenica 26 luglio 2020) Adesso è ufficiale: la Juventus è campione d’Italia per il nono anno di fila. Uno scudetto storico, una striscia che sembra davvero non avere mai fine. E dire che il titolo è stato messo a rischio prima dalla strenua resistenza di Lazio e Inter, poi dall’Atalanta nel post lockdown e dalla stessa quarantena che rischiava di non far giocare affatto questo finale di stagione. I bianconeri, invece, completano la loro missione e questa volta il trentaseiesimo scudetto può essere festeggiato con ancora un piede dentro la Champions. Ed è anche il primo titolo in Italia per Maurizio Sarri, che dopo due finali perse vince il campionato e lo fa con merito nonostante alcune difficoltà. Leggi su sportface

