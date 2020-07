Sei siti Unesco sono in pericolo: una ricostruzione mostra com'erano (Di domenica 26 luglio 2020) Per attirare l'attenzione sul tema dei siti Unesco 'in pericolo', l'architetto Jelena Popovic ha realizzato sei animazioni in cui si mostra come alcuni siti oggi a rischio apparivano in origine Patrimonio dell'umanità, i siti Unesco sono un'eredità da preservare e tutelare. Eppure, in giro per il mondo, ce ne sono 53 che l'organizzazione internazionale ha inserito in una seconda lista: quella dei patrimoni in pericolo, che rischiano di essere rovinati o addirittura distrutti dall’incessante scorrere del tempo, … Leggi su it.mashable

MashableItalia : Sei siti Unesco oggi rischiano di sparire: una ricostruzione mostra com'erano - ibdiit : 26 esempi reali di siti Web di nicchia di successo Se sei nuovo nella creazione di siti Web di nicchia (o anche s… - ibdiit : Come diventare un We Developer: E ottenere la libertà di carriera creando siti Web Se sei come la maggior parte d… - Aldebaran_4 : @giandomenic45 @AndreBoc1 Te sei un bischero in fase acuta di manipolazione da cazzate di Morisi e da siti di propa… - NeferMan : @STarantino2020 La navigazione anonima non permette di salvare dati provenienti da siti internet nel tuo computer e… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei siti Come Banca Ifis ha rinnovato la propria corporate identity Forbes Italia Rubavano al Centro*Empoli, ma sono stati notati dalla vigilanza: denunciati

Ieri i carabinieri di Empoli hanno deferito in stato di libertà due cittadini georgiani, P.V., 39enne e Z.T., 49enne, che poco prima, all’interno di un negozio sito presso il centro commerciale empole ...

Rocco Casalino difende il suo compagno: “Vittima del trading online”. Persi in due mesi 18 mila euro

ROMA. Il lockdown, il trading online, la segnalazione all'antiriciclaggio: tre elementi determinanti per far riaccendere i riflettori sul portavoce della presidenza del Consiglio Rocco Casalino. Prota ...

Ieri i carabinieri di Empoli hanno deferito in stato di libertà due cittadini georgiani, P.V., 39enne e Z.T., 49enne, che poco prima, all’interno di un negozio sito presso il centro commerciale empole ...ROMA. Il lockdown, il trading online, la segnalazione all'antiriciclaggio: tre elementi determinanti per far riaccendere i riflettori sul portavoce della presidenza del Consiglio Rocco Casalino. Prota ...