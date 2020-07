Sciame d’api attacca alcuni bagnanti in spiaggia: è panico [Video] (Di domenica 26 luglio 2020) alcuni bagnanti di una spiaggia del New Jersey, sono stati attaccati da uno Sciame d’api qualche giorno fa. Migliaia di insetti volavano sulle loro teste e si pesavano a gruppi fitti su lettini e ombrelloni. Sciame d’api terrorizza i vacanzieri Dopo aver terrorizzato i bagnanti sorpresi, lo Sciame d’api decide tutto di radunarsi su un asciugamano appeso allo schienale di una sedia. La bizzarra scena si è dispiegata nel primo pomeriggio di martedì 21 Luglio, sulla spiaggia di Steger a Cape May. Qualcuno. A testimonianza di quanto stesse accadendo, si è fermato a fare un Video coraggioso dell’enorme Sciame. Un testimone oculare Maureen Siman ha visto tutto ... Leggi su kontrokultura

