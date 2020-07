Paolo Bonolis, la ex Laura Freddi lo vuole al suo fianco: il gesto che in pochi si aspettavano (Di domenica 26 luglio 2020) Laura Freddi convola a nozze col fidanzato Leonardo Negli ultimi giorni si è diffusa a macchia d’olio una notizia di gossip che riguarda un’ex ragazza di Non è la Rai. Ebbene sì, Laura Freddi finalmente convolerà a nozze col compagno Leonardo. Quest’ultimo che di professione fa il fisioterapista un paio d’anni fa, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, l’ha resa madre della piccola Ginevra. La cerimonia nuziale, il secondo per l’ex conduttrice di Buona Domenica, inizialmente era stata programmata il prossimo ottobre ma la coppia ha scelto di rimandarlo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ma la cosa che stupisce moltissimo è la lista degli ospiti. Infatti, oltre a parenti ad amici non mancheranno degli ospiti che fanno ... Leggi su kontrokultura

bubinoblog : PAOLO BONOLIS CHIUDE LA STAGIONE CON AVANTI UN ALTRO, IL PRESERALE DI CANALE 5 - FortunatoZeta : Prima o poi dovranno replicare quel capolavoro di intervista a Paolo Bonolis #DomenicaIn - zazoomblog : Laura Freddi le nozze: ci sono anche Paolo Bonolis e la moglie - #Laura #Freddi #nozze: #anche #Paolo - maciaogente : @llyfrausandrain ma beata te, almeno aveva senso, io ho sognato mio nonno che diceva ad un maiale 'vada, vada, non… - amooilcibo : @suniverseeee sì ma sì fa chiamare paolo bonolis stan account stan account ho paura ci si confonda -