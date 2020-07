È morta a 104 anni Olivia de Havilland: star di 'Via col vento'. Era Melani la rivale di Vivien Leigh (Di domenica 26 luglio 2020) È morta all'età di 104 anni Olivia de Havilland, che era ultima star ancora in vita di Via col vento. L'attrice È morta nella sua casa di Parigi, dove aveva scelto di vivere fin dal 1960. Vincitrice di due premi Oscar come migliore attrice, nel 1947 e nel 1950, De Havilland ha avuto una carriera di oltre 50 anni. Il film 'Via col vento', del 1939, le era valso una delle sue cinque nomination agli Oscar, in quel caso come attrice non protagonista: quella volta non aveva vinto. Nel grande classico del cinema aveva interpretato il ruolo di Melanie Hamilton Wilkes. Aveva invece vinto le prestigiose statuette per ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : È morta