Fonseca: “Abbiamo fatto una buona gara. Il caos societario non è un problema” (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca é intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta con la Fiorentina: “La Fiorentina non perdeva da sei partite e ha sempre fatto buoni risultati. Abbiamo fatto una buona gara”. Il gol di Milenkovic è simile a quello subito con l’Inter: “E’ vero, abbiamo lavorato per sistemare gli errori. Abbiamo sbagliato nella stessa zona da palla ferma, stiamo correggendo”. Il tecnico ha parlato del caos societario: “Stiamo giocando bene, con fiducia, le altre cose non sono un problema. Ora pensiamo a Torino”. Fonseca si è soffermato sulla condizione fisica: “Quando facciamo giocare regolarmente gli stessi giocatori, è normale che ... Leggi su alfredopedulla

