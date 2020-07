FIFA 21 ed il suo gameplay evoluto grazie a nuove caratteristiche (Di domenica 26 luglio 2020) Tramite un lungo comunicato sul suo blog ufficiale, EA ha comunicato ai giocatori tutte le novità relative al gameplay di FIFA 21. Stando a quanto riportato dalla compagnia esso infatti subirà una vera e propria evoluzione, grazie a meccaniche come il Dribbling agile ed il Posizionamento intelligente."Supera i difensori di slancio sfruttando il nuovo Dribbling agile. Il gioco di gambe veloce garantisce un maggiore controllo e reattività negli uno contro uno, mentre le nuove mosse abilità, come il dribbling ad aggirare l'avversario e la finta di trascinare palla con giravolta, forniscono ulteriori mezzi per superare i difensori. Il nuovo Posizionamento intelligente aumenta l'importanza di tenere la posizione giusta in campo. Gli attaccanti più forti aspetteranno a inserirsi per rimanere ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : FIFA 21 ed il suo gameplay evoluto grazie a nuove caratteristiche - il_elliott : @Davide_zeta_ @tomasonidiego @PBPcalcio Semplicemente partner e una relazione dove ci aiutiamo a vicenda, sponsor e… - ilGGio : @EDINHOCSM @macho_morandi 1) Non siamo su Fifa che spariamo cifre a cazzo di cane: quando compri un giocatore il pr… - SafariGamesITA : La nostra analisi sul reveal trailer di FIFA 21, il nuovo calcistico di casa EA Sports! #FIFA21 #EASports… - MaxKidd7_MD : #PES2021 sarà una patch del 2020, ma quello che non sanno è che #FIFA fa patch del suo gioco dal 2013 ?? #FIFA21 -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA suo FIFA 21 ed il suo gameplay evoluto grazie a nuove caratteristiche Eurogamer.it FIFA 21: un video gameplay mostra un match tra Liverpool e Manchester City

ma il reveal trailer di FIFA 21, per sua stessa natura, non è riuscito a fornirci un'idea sul loro reale funzionamento. La reale efficacia di queste nuove meccaniche potrà essere testata per bene ...

Calciomercato.com Invitational, Guarnieri: 'Felice di aver portato il Team Romagnoli alla vittoria. Che battaglia con l'Inter!'

Si è concluso mercoledì sera il tabellone PlayStation 4 della seconda edizione del Calciomercato.com Invitational, torneo di FIFA 20 che ha visto confrontarsi E ...

ma il reveal trailer di FIFA 21, per sua stessa natura, non è riuscito a fornirci un'idea sul loro reale funzionamento. La reale efficacia di queste nuove meccaniche potrà essere testata per bene ...Si è concluso mercoledì sera il tabellone PlayStation 4 della seconda edizione del Calciomercato.com Invitational, torneo di FIFA 20 che ha visto confrontarsi E ...