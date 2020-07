Covid-19, Nordcorea dichiara il suo primo “sospetto contagio” (Di domenica 26 luglio 2020) Il leader supremo Nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato di attivare "il sistema di massima emergenza", dopo aver convocato una riunione urgente del Politburo del Partito dei lavoratori coreani nella quale ha comunicato il primo caso di sospetto contagio da Covid-19 in Corea del Nord. L'ha indicato oggi l'agenzia di stampa ufficiale Nordcoreana KCNA, precisando che il paziente è un fuoriuscito nordocreano rientrato nella città di Kaesong.Potrebbe così terminare il controverso record della Corea del Nord "Covid-free": da inizio epidemia Pyongyang non ha denunciato alcun caso di contagio nel paese, un'affermazione questa che andava incontro allo scetticismo di molti osservatori del regime Nordcoreano. Kim - secondo quanto afferma la KCNA - ha annunciato di aver assunto ... Leggi su ilfogliettone

Emidio251 : COVID-19, Nordcorea dichiara il suo primo 'sospetto contagio' - ilcentrotirreno : Covid, primo caso ufficiale in Nordcorea - carlo_centemeri : Covid, primo caso ufficiale in Nordcorea Il leader nordcoreano, Kim Jong Un, ha convocato una riunione d'emergenza… - gigi695 : Covid, primo caso ufficiale in Nordcorea - emanuele1980ott : RT @Adnkronos: #Covid, primo caso ufficiale in #Nordcorea -