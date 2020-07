Ci vuole la testa per il Napoli elastico che vorrebbe Gattuso (Di domenica 26 luglio 2020) Gattuso ha raccontato (benissimo) Napoli-Sassuolo Nell’intervista postpartita rilasciata a Dazn, Gennaro Gattuso ha fatto una disamina perfetta di Napoli-Sassuolo e, più in generale, dei pregi e dei difetti della sua squadra, quindi anche del suo approccio personale al gioco. Ha utilizzato di nuovo il termine «pensante», riferito ai suoi giocatori, a come vorrebbe la sua squadra– una scelta semantica di cui abbiamo scritto a suo tempo in questo articolo; ha detto che «giocare un certo tipo di calcio vuol dire starci dentro con la testa per 95 minuti, e invece il Napoli commette un errore e da lì inizia a sbagliare alcuni movimenti»; e poi ha risposto in maniera anche un po’ stizzita a una domanda su «una ... Leggi su ilnapolista

La tegola caduta sulla testa di Fontana, per la vicenda del cognato imprenditore, per il caso della moglie, dei camici, delle mascherine, al di là degli sviluppi giudiziari che potrà avere o non avere ...

“In piazza San Carlo ho buttato la mia vita ma la riconquisterò”

Parla Hamza Belghazi, il 21enne della “banda dello spray”: “Ho perso la libertà e l’affetto dei miei genitori, ora cerco il riscatto” TORINO. «Volevo sentirmi parte di un gruppo, così ho commesso l’er ...

