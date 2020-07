Cagliari Udinese 0-1 LIVE: Gotti perde Nuytinck per infortunio (Di domenica 26 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Udinese si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Udinese 0-1 MOVIOLA 15′ infortunio Nuytinck – Il giocatore alza bandiera bianca per un problema alla caviglia sinistra 14′ Conclusione Cagliari – Lykogiannis calcia una punizione dal vertice dell’area, palla debole e centrale 2′ GOL Udinese – Bianconeri già in vantaggio con Okaka, rapido a girarsi in area e battere Cragno in ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - remu10 : New post (La diretta, minuto per minuto, di Cagliari - Udinese del campionato di calcio di Serie A 2019) has been p… - sportface2016 : #CagliariUdinese | Infortunio per #Nuytinck, sostituzione dopo 15 minuti - CagliariNews24 : ?? 18' #CagliariUdinese 0-1 ?? #dePaul da posizione defilata, #Cragno risponde. Ma il #Cagliari è assente ?? SEGUI… - FtimaBa45599326 : RT @LeonRMA1990: Minuto 15 ??????Cagliari 0-1 Udinese???? ??????Roma 0-0 Fiorentina???? ??????Spal 0-0 Torino???? ??????Verona 0-0 Lazio???? Bota de Oro:… -