Altro che drive-in: in Sicilia arriva il cinema in piscina e a Venezia quello in barca (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)Un costume, un telo mare e una cuffietta: d’ora in poi i film si vedono così, Altro che drive-in. L’idea viene da Mascalucia, in provincia di Catania, dove da qualche settimana – grazie al progetto Cinepool – è possibile vedere, direttamente a bordo piscina, alcune pellicole cinematografiche. Da Il Grande Gatsby a Perfetti sconosciuti, dal Re Leone a L’ora legale di Ficarra e Picone. FACEBOOK/PROMOPAOLA La proiezione del film Il Grande Gatsby Come si dice in questi casi, bisogna fare di necessità virtù. Il Coronavirus ha costretto tutti a ripensare gli spazi e, dunque, le attività al pubblico nel rispetto del distanziamento sociale. E non c’è niente di più sicuro che un bagno in ... Leggi su open.online

andreapurgatori : 'Gelli consegnò ai #Nar l'anticipo di denaro per l'esecuzione della #stragediBologna' - matteosalvinimi : ??'Plastic tax: una doppia tassa colpirà imprese e consumatori' Altro che “aiuti europei”, arrivano nuove tasse che… - matteosalvinimi : I modenesi e tutti gli italiani hanno subìto mesi di sofferenze e di lockdown ma ora il governo vanifica tutto atti… - nomfup : Ho ancora nelle orecchie - prima che uscissi dall’aula - le parole (che non voglio definire) della deputata leghist… - luvrdj : @orsola_93 Sì quello è vero però siccome è più che altro un problema muscolare il mio i risultati dovrebbero veders… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che drive-in: in Sicilia arriva il cinema in piscina e a Venezia quello in barca Open Agevolazioni fiscali: sanabili le omesse comunicazioni al fisco o i mancati adempimenti

Il contribuente che ha omesso specifici adempimenti o comunicazioni al fisco, necessari per fruire di determinati benefici o regimi fiscali può sanare la propria posizione con l’istituto della remissi ...

Virus, stretta a Salerno: «Io senza mascherina perché stavo bevendo: non pagherò la multa da 1000 euro»

«Nel mio locale - ha spiegato all'Ansa il gestore del bar il quale chiede che non venga divulgato il suo nome - sono entrati un agente e un altro in borghese. Il verbale è stato fatto a me. Io non ...

Il contribuente che ha omesso specifici adempimenti o comunicazioni al fisco, necessari per fruire di determinati benefici o regimi fiscali può sanare la propria posizione con l’istituto della remissi ...«Nel mio locale - ha spiegato all'Ansa il gestore del bar il quale chiede che non venga divulgato il suo nome - sono entrati un agente e un altro in borghese. Il verbale è stato fatto a me. Io non ...