Tre multe da 1000 a persone senza mascherine in locali pubblici: i primi effetti dell’ordinanza di De Luca (Di sabato 25 luglio 2020) L’ordinanza firmata da Vincenzo De Luca ha i suoi effetti: a Salerno tre multe da 1000 euro in luoghi pubblici al chiuso, causa la mancanza indosso di mascherine. A Salerno si è subito attuata l’ordinanza emessa da Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Campania, su chi è senza le mascherine nei locali. Sono infatti … L'articolo Tre multe da 1000 a persone senza mascherine in locali pubblici: i primi effetti dell’ordinanza di De Luca NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

rtl1025 : ?? Le prime tre #multe da mille euro per mancato utilizzo della #mascherina al chiuso - secondo l'ordinanza firmata… - RaiNews : Ieri l'ordinanza del governatore De Luca #coronavirus - SkyTG24 : Salerno, senza mascherine al chiuso: elevate tre multe da mille euro - Quasimezzogiorn : Senza #mascherine al #chiuso: tre #multe da mille euro a #Salerno - il_Conte78 : RT @ultimenotizie: Le prime tre multe da mille euro per mancato utilizzo della mascherina al chiuso - in applicazione dell'ordinanza firmat… -