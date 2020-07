Smartworking, Appendino: “Durante pandemia non era lavoro agile, era l’unico modo per lavorare. Ma dobbiamo continuare a investirci” (Di sabato 25 luglio 2020) “Smartworking? Sono radicale, secondo me quello vissuto durante la pandemia non era Smartworking, ma l‘unico modo di lavorare“, così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, durante uno dei panel previsti dalla due giorni “Le olimpiadi delle idee”, iniziativa online organizzata dall’associazione Rousseau e dal Movimento 5 stelle. “Dal punto di vista della conciliazione con la famiglia, ha caricato di più le donne – ha specificato – ma dobbiamo continuare a investirci“. Spiegando le iniziative che sta mettendo in piedi l’amministrazione del capoluogo piemontese, la sindaca ha concluso: “Bisogna comunque accompagnare questo percorso a infrastrutture tecnologiche e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Riparte_Italia : PROPOSTE PER IL PAESE Chiara Appendino (@c_appendino), (Sindaca di Torino): “bene smartworking ma complicato per… - Riparte_Italia : Una mamma a casa con un bambino di tre o quattro anni non riesce a conciliare con lo smartworking, anzi diventa mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartworking Appendino Appendino strizza l’occhio allo smart working: «Benefici dal cambiamento» Corriere della Sera Smartworking, Appendino: “Durante pandemia non era lavoro agile, era l’unico modo per lavorare. Ma dobbiamo continuare a investirci”

Sono radicale, secondo me quello vissuto durante la pandemia non era smartworking, ma l‘unico modo di lavorare“, così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, durante uno dei panel previsti dalla due ...

La sindaca Appendino boccia lo smartworking, si è rivelato una fatica enorme per chi ha bambini

Lo si può chiamare lavoro agevole o telelavoro ma per una giovane che ha dei bambini resta sempre una strada in salita e piena di intoppi. «Lo smartworking non e' uno strumento di conciliazione. Una m ...

Sono radicale, secondo me quello vissuto durante la pandemia non era smartworking, ma l‘unico modo di lavorare“, così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, durante uno dei panel previsti dalla due ...Lo si può chiamare lavoro agevole o telelavoro ma per una giovane che ha dei bambini resta sempre una strada in salita e piena di intoppi. «Lo smartworking non e' uno strumento di conciliazione. Una m ...