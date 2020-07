"Si può sbagliare per ingenuità, per vanità, per tante cose. Non c'è alcuna regia" (Di sabato 25 luglio 2020) “Si può sbagliare, si possono fare errori, per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere rilevanza penale e chi ha sbagliato pagherà”. Lo ha detto l’avvocato Emanuele Solari, il legale di Giuseppe Montella, il carabiniere considerato al vertice della piramide del sistema criminale messo in piedi nella caserma Levante, di fatto non escludendo che il suo assistito abbia fatto delle prime ammissioni davanti al Gip.Il carabiniere ha risposto per 3 ore a tutte le domande che gli sono state poste, “fornendo tutte le informazioni che poteva fornire”, ha spiegato l’avvocato, “c’è la volontà di spiegare e ci saranno ulteriori riscontri. è ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : può sbagliare Bombardieri: smart working pu divenire costante, nodi da sciogliere Yahoo Finanza Nel castello di Novilara c’è Tagliatelle Day, la tradizione artistica a tavola

Fano (PU) – Quest’anno sarebbe stata la IX edizione di NOVILARA ARTE GUSTO – Tagliatelle [e non solo] Al Castello, l’evento ormai celebre, dedicato alla tradizione e al gusto nel castello di Novilara ...

I piatti regionali pi sostenibili da scegliere in vacanza

Milano, 24 lug. (askanews) - La sostenibilit passa dalla tavola. Anche quando si in vacanza. E allora visto che questa estate sar all'insegna delle vacanze nel Bel Paese, perch non riscoprire proprio ...

