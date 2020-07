Possibile boom di sfratti negli Stati Uniti (Di sabato 25 luglio 2020) Vi sarà un Possibile boom di sfratti negli USA. Infatti, venerdì a mezzanotte è scaduta la moratoria federale sugli sfratti che era compresa nella legge firmata a marzo, il CARES Act. Ora il Congresso dovrà velocizzare i negoziati per una nuova legge, o milioni rimarranno senza casa nel mezzo della pandemia. Il Possibile boom di … Leggi su periodicodaily

