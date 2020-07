Mattarella agli Italiani all’estero “grazie per la vostra solidarietà” (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo un pensiero, pieno di affetto, a tutti gli Italiani residenti all’estero. So con quanta partecipazione avete seguito le sofferenze vissute, nel nostro Paese, per il coronavirus. Lo avete fatto da lontano, per la distanza fisica che ci separa; eppure del tutto vicini nella coscienza che ci unisce. Una conferma, se ve ne fosse stato bisogno, del sentimento intenso che raccoglie le comunità italiane e di origine italiana diffuse nel mondo. Un sentimento di unità e di solidarietà per il quale vi esprimo riconoscenza”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio alla trasmissione ‘L’Italia con Voì su Rai 1.“E’ stata una prova che ha posto in evidenza valori di civismo e di dedizione alle persone in ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : Messaggio di Sergio Mattarella agli italiani all'estero: 'Adesso l'impegno è rivolto alla ricostruzione di un tessu… - Tg3web : Il Capo dello Stato Mattarella ha registrato un video messaggio destinato agli italiani nel mondo, molti dei quali… - PDarK77 : Mattarella nel suo discorso agli italiani all'estero perche se si fosse rivolto agli italiani in Italia sarebbe stato sommerso di VAFFA! - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Mattarella agli italiani all'estero: 'Rilanciare la fiducia nel futuro' #mattarella - de_giovannna : RT @Tg3web: Il Capo dello Stato Mattarella ha registrato un video messaggio destinato agli italiani nel mondo, molti dei quali hanno vissut… -