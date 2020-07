Manchester pazza di Coman: è derby tra City e United… per il ‘recordman’ di campionati vinti di fila (Di sabato 25 luglio 2020) Tutti pazzi per Kingsley Coman, almeno in quel di Manchester. L'esterno offensivo del Bayern Monaco, con un passato alla Juventus, piace, e non poco, non solo Manchester City, ma anche allo United che sarebbe pronto a fare follie per lui.Coman: derby di Manchester sul mercatocaption id="attachment 782925" align="alignnone" width="404" Coman (getty images)/captionSecondoi quanto riportato dal The Athletic, mister Ole Gunnar Solskjaer in persona avrebbe infatti messo nel mirino l'esterno offensivo ex Juventus per rinforzare la rosa dei Red Devils nella prossima stagione. Su Coman, da tempo, era noto l'interesse anche del Manchester City a caccia di un sostituto per Leroy Sané, passato proprio al ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Manchester pazza Manchester pazza di Coman: è derby tra City e United… per il ‘recordman’ di campionati vinti di fila ItaSportPress Calciomercato Milan news – Pazza ipotesi James Rodriguez | VIDEO

Ha fatto scalpore l’indiscrezione di calciomercato giunta dalla Spagna, precisamente da El Chiringuito TV, che ha rivelato l’esistenza di un interesse da parte del Milan per James Rodriguez. Addirittu ...

Inter, Marotta su Sanchez: "Rifletteremo con Conte: non è nostro e dovremmo comprarlo"

L'attaccante argentino fa gola a molti club europei e il Manchester City sarebbe in prima linea per sottrarlo al Barça. Lautaro Martinez, dunque, potrebbe ricevere l'eredità di Sergio Aguero: il migli ...

Ha fatto scalpore l’indiscrezione di calciomercato giunta dalla Spagna, precisamente da El Chiringuito TV, che ha rivelato l’esistenza di un interesse da parte del Milan per James Rodriguez. Addirittu ...L'attaccante argentino fa gola a molti club europei e il Manchester City sarebbe in prima linea per sottrarlo al Barça. Lautaro Martinez, dunque, potrebbe ricevere l'eredità di Sergio Aguero: il migli ...