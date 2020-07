Lukaku: “Abbiamo perso troppi punti. Cercheremo di vincere l’Europa League” (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la doppietta rifilata al Genoa, Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante dell’Inter: “A livello personale sono molto contento, a livello collettivo però possiamo fare di più. Non è facile arrivare secondi, ma dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile. Voglio aiutare la squadra più che posso, abbiamo perso troppi punti quest’anno. Questo gruppo è giovane e ha voglia di crescere… Dobbiamo concludere al meglio la stagione e fare bene in Europa League. Adesso affrontiamo due buone squadre, e vedremo dove possiamo andare. Poi ci sarà l’Europa League, non sarà certo semplice, ma proveremo a vincere un trofeo”. Foto: sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla

caravaggio56 : RT @Vatenerazzurro1: Il milan con il miglior gioco torna a 16 punti, il beatificato Pioli dovrà fare molto probabilmente tre turni di prel… - Michael19084 : RT @Vatenerazzurro1: Il milan con il miglior gioco torna a 16 punti, il beatificato Pioli dovrà fare molto probabilmente tre turni di prel… - RudiGhedini : #Lukaku! Ne abbiamo almeno uno che mi fa saltare dal divano. - Dennis99399620 : RT @Vatenerazzurro1: Il milan con il miglior gioco torna a 16 punti, il beatificato Pioli dovrà fare molto probabilmente tre turni di prel… - mauriziomeland2 : RT @Vatenerazzurro1: Il milan con il miglior gioco torna a 16 punti, il beatificato Pioli dovrà fare molto probabilmente tre turni di prel… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku “Abbiamo Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista