Liverpool, Klopp: “Thiago Alcantara fortissimo, ma è del Bayern Monaco” (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo il trionfo in Premier League, il Liverpool continua a programmare il proprio futuro. Tra i nomi fatti per la prossima campagna di mercato, risulta quello di Thiago Alcantara. Ai microfoni di Sky Sport Deutschland ne ha parlato anche Jurgen Klopp che ha sgonfiato tutto: “Non ho idea di chi giocherà per me l’anno prossimo, non c’è niente da dire al momento. Thiago Alcantara è un grande giocatore, ma anche un giocatore del Bayern Monaco. In realtà è tutto quello che c’è da dire, non c’è nient’altro”. Leggi su sportface

