Inchiesta sui test sierologici al San Matteo di Pavia, spunta in una chat il nome di Matteo Salvini (Di sabato 25 luglio 2020) Inchiesta sierologici al San Matteo, spunta il nome di Salvini in una chat spunta il nome di Matteo Salvini in una chat inerente l’Inchiesta sui vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della multinazionale Diasorin, indagati per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente per la fornitura di test sierologici contro il Coronavirus in Lombardia. Secondo gli investigatori, Diasorin sarebbe stata favorita, a discapito di altre potenziali concorrenti, poiché ha ricevuto i risultati delle ricerche e delle ... Leggi su tpi

MassimGiannini : Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia… - fattoquotidiano : L'INCHIESTA SUI TEST SIEROLOGICI Sullo sfondo c’è la politica regionale e una particolare attenzione degli investi… - mante : Altra notizia interessante nel pezzo di Ferrarella sul Corriere di oggi sull’inchiesta lombarda sui camici: il pres… - Gb13Giovanna : RT @Etruria72: Inchiesta Diasorin,in una chat spunta il nome di Salvini: presunte pressioni sui sindaci favorevoli a test alternativiInchie… - globalistIT : Nell'inchiesta Diasorin sui test sierologici è spuntato il nome di Matteo Salvini -