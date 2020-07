In Cina torna il calcio, in campo anche il Wuhan. Andrea Magini (Ever Bright): "Sarà emozionante sfidarli" (Di sabato 25 luglio 2020) La diretta Instagram con il responsabile dell'area riabilitativa del club di Shijiazhuang Il 25 luglio è ripresa la Super League cinese, ferma a causa del Coronavirus. Andrea Magini, responsabile dell'area riabilitativa dello Shijiazhuang Ever Bright, racconta i mesi difficili vissuti in Asia Leggi su it.mashable

luca79ind : @claudiomontar nel mondo gi sono quasi 300.000 contagi in 24 ore... c'è ben poco di positivo...noi abbiamo circa 25… - luca79ind : @claudioriccio @Keynesblog ecco altra carta igienica - Straccia2 : RT @globalistIT: - globalistIT : - moneypuntoit : ?? Coronavirus Cina: contagi record. E in Asia torna la paura ?? -