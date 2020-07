Everton, Ancelotti: “Mi sento parte integrante del progetto, spero continui” (Di sabato 25 luglio 2020) “Il fatto di essere apprezzato fa molto piacere, crea in me una grande soddisfazione, ma anche responsabilità“. Queste le parole di Carlo Ancelotti, intervenuto a Sky Sport in merito alla stagione 2019/2020, la sua prima sulla panchina dell’Everton. Il tecnico si appresta a concludere la stagione con il club inglese e guarda con ottimismo al futuro: “Sono apprezzato per quello che ho fatto, ma il mio obiettivo è quello di esserlo per quello che andrò a fare. Mi sento parte integrante di questo progetto, che spero continui a lungo. Non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera e mi piacerebbe farlo qui. Il Liverpool per arrivare al top ci ha messo cinque anni, non l’ha fatto dall’oggi al domani. ... Leggi su sportface

