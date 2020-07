Doppio Lukaku più Sanchez, l’Inter va a “-4” dalla Juve. Il Genoa resta in apnea (Di sabato 25 luglio 2020) Sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con l’ex Pinamonti che cerca subito la strada del gol. Il vantaggio arriva con Lukaku al 34′: Biraghi rientra sul destro e mette la sfera verso il secondo palo. L’attaccante belga si libera della marcatura di Zapata, e di testa e porta i nerazzurri in avanti. Nel finale del primo tempo il Genoa sfiora il pari con Jagiello, destro a giro per lui da calcio piazzato e la palla sfiora Handanovic che si salva per un soffio. Nella ripresa raddoppiano i nerazzurri al 83′ con Sanchez, l’attaccante cileno di piattone trafigge Perin dopo un assist al bacio di Moses. Nel finale poi ancora Lukaku che firma la doppietta personale al 93′: sinistro a giro che s’infila nell’angolo. Con la vittoria Conte torna al secondo posto, con un +1 ... Leggi su alfredopedulla

