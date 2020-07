«Dimissioni di Fontana non prioritarie, prima venga in aula» (Di sabato 25 luglio 2020) «Fontana venga a riferire in aula. Alla luce di ciò che è emerso nelle ultime ore, non si può più attendere». Hanno il sapore di un ultimatum le parole del capogruppo Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, dopo l’iscrizione del governatore leghista nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sui camici della Dama spa. Pizzul è il momento delle Dimissioni? Potrebbe essere un passo necessario, ma per il momento non le abbiamo chieste, anche se non le escludiamo. Certo è che … Continua L'articolo «Dimissioni di Fontana non prioritarie, prima venga in aula» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

msgelmini : Il presidente di @RegLombardia #Fontana vada avanti: ha il sostegno di @forza_italia e dei cittadini lombardi. Chi,… - landrea92 : RT @PornoNoblogs: Ma quindi nessuno del PD sta chiedendo le dimissioni immediate di Fontana nonostante la gestione criminale dell'emergenza… - evrardo_orsini : RT @anari56: Lia Quartapelle del PD chiede le dimissioni di Fontana per la donazione dei camici. Forse dovrebbe chiedere le dimissioni d… - editta_fazzi : RT @AlRobecchi: Attilio Fontana vergogna della Lombardia. Mentre i lombardi morivano si occupava di affari (con i suoi conti in Svizzera).… - Antonel82773654 : RT @beabri: Di fronte alla situazione che sta emergendo in queste ore, il Presidente della #Lombardia Attilio #Fontana deve al più presto r… -