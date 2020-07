Damante e Giulia De Lellis, incontri ‘pericolosi’ al Twiga: spunta l’ex di lui (Di sabato 25 luglio 2020) incontri ‘pericolosi’ al Twiga di Forte dei Marmi. Il destino o la coincidenza (fate voi!) ha fatto si che Andrea Damante incrociasse la sua ex Claudia Coppola, la ragazza che gli fece perdere la testa (a quanto pare non troppo) prima dell’inaspettato ritorno di fiamma con Giulia De Lellis. Nelle scorse ore il deejay veronese, … L'articolo Damante e Giulia De Lellis, incontri ‘pericolosi’ al Twiga: spunta l’ex di lui proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

blogtivvu : Andrea Damante “rivede” la ex Claudia Coppola: con lui c’è anche Giulia De Lellis ??? ? Ti raccontiamo tutto nelle n… - blogtivvu : Andrea Damante “rivede” la ex Claudia Coppola: con lui c'è anche Giulia De Lellis #damellis - Thaaaanks_ : Ma la gente che prende ad esempio di storia d'amore quella tra Damante e Giulia De Lellis? Ma esammente cosa vi ha… - Novella_2000 : Lui, lei e l'altra - Andrea Damante e Giulia De Lellis si ritrovano l'ex di lui in un locale (FOTO) - BITCHIMSARA : @haroldxgolden Kendall Jenner Kylie Jenner Khloè Kardashian Kim Kardashian Hailey Baldwin Justin Bieber Kanye W… -