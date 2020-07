Coronavirus: in Lombardia 13 ricoverati in terapia intensiva, -4 da ieri (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 lug. (Adnkronos) - Sono 148 le persone positive al Coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, quattro in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva, secondo i dati di Regione Lombardia, sono 13, quattro in meno nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono complessivamente 72.271, in aumento di 63 unità rispetto a ieri. Leggi su iltempo

