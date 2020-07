Chi è Hwasa, cantante Kpop, e perché è stata accusata di razzismo? (Di sabato 25 luglio 2020) Hwasa, al secolo Ahn Hye Jin (???) , è una cantante coreana. In più, è anche rapper. Non canta da sola: fa parte dal 2019 di un gruppo che si chiama Mamamoo, con l’etichetta discografica RBW Entertainment. La ragazza è nata il 23 Luglio 1995, quindi è del segno del Leone. Ha composto diverse canzoni con il gruppo. Ecco alcune. Perché è stata accusata di razzismo? In un programma sud coreano, la cantante ha indossato degli abiti che ricordavano vagamente quelli tribali dell’Africa. In realtà, come ha avuto modo di spiegare poi lo studio del programma, si trattava di abiti che solitamente i coreani usano per la sauna. Nella nota resa pubblica, il programma ha tenuto a sottolineare che si ... Leggi su nonsolo.tv

pinkveIvt : Chi dice che i gg stan insultano i bg stan perché si credono 'superiori' dovrebbero farsi un esame di coscienza per… - ch_crystalsnow : sulla questione di hwasa ci sto ancora capendo poco ma volevo ricordare che se un suo gesto è stato giudicato discr… - __euphxoria__ : @fairygoogiee in pratica si è vestita con dei vestiti tradizionalmente africani per “spaventare” delle persone in u… - eg6brain : sulla cosa di hwasa ci sono versioni diverse a chi devo credere risp - bellstupesc : RT @L0VELYARIA: C’è chi ha un debole per Hwasa e chi mente -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Hwasa Kpop: oggi si torna a parlare delle MAMAMOO Project Nerd