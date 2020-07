Agostini su Marquez, il commento: Marc non è matto, i campioni osano (Di sabato 25 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Non sono meravigliato che Marc Marquez faccia di tutto per correre a Jerez, dopo la frattura dell’omero rimediata solo domenica scorsa e operata da pochi giorni. I piloti ci provano e sono cose che ho ...

MotoGP | Marquez, lucida follia

[Rassegna stampa] – Marc Marquez è a Jerez per tantissimi motivi, che portano la sua decisione di scendere in pista su un piano più complesso di ragionamenti rispetto alla scelta di cuore che è la pri ...

